Due voci, una chitarra acustica e un mood da power ballad: questo è ciò che sentiamo in I’m A Mess, il nuovo singolo di Avril Lavigne con Yungblud, un brano che ci mette dritti davanti allo specchio.

I’m A Mess significa letteralmente “sono un disastro”, e non è un caso se i due artisti hanno scelto un pezzo poco adrenalinico ma molto intenso, frutto della scrittura dei due protagonisti insieme a Travis Barker dei Blink 182 e John Feldmann, che sono anche i produttori del singolo.

Un viaggio nei primi 2000, quindi, che ci viene offerto anche dal video ufficiale firmato da P Tracy in cui vediamo i due artisti per le strade di Londra e Los Angeles. Una power ballad, appunto, in cui l’atterraggio morbido viene disturbato da percussioni decise e liriche ben poco sommesse.

Il nuovo singolo di Avril Lavigne arriva dopo l’ultimo disco Love Sux, pubblicato l 25 febbraio come felice ritorno dopo Head Above Water (2019). Anche in Love Sux la cantautrice canadese si è circondata di nomi importanti della scena contemporanea: tra le tracce troviamo Mark Hoppus dei Blink 182 in All I Wanted e Machine Gun Kelly in Bois Lie. Le atmosfere pop punk non mancano, e con questo settimo album di Avril Lavigne abbiamo imparato quale sia la zona di comfort dell’artista.

Una coerenza e un talento che a settembre hanno portato Avril Lavigne a inaugurare la sua stella sulla Hollywood Walk Of Fame. Alla cerimonia ha partecipato anche l’amico e collega Machine Gun Kelly, che alla cantautrice canadese ha dedicato parole piene di stima e affetto. “Sei una fonte di ispirazione per una generazione di ragazzi come me”, ha detto il collega.

Di seguito il testo e la traduzione di I’m A Mess, il nuovo singolo di Avril Lavigne con Youngblud.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Verse 1: Avril Lavigne]

Starin’ at the pavement alone

Wishin’ I was on my way home to you

All the shops in London are closed

And I don’t know where to go from here

No, I don’t know where to go from here

[Chorus: Both, Avril Lavigne]

But I know I’m a mess, I’m a mess

When we’re not together

Such a wreck, such a wreck

I hope it’s not forever

Will I see you again?

I wish it was me and you ‘til the end

But I know I’m a mess, I’m a mess

I know I’m a mess, I’m a mess

[Verse 2: YUNGBLUD, Both]

It hasn’t been the same since that night (Oh)

I wish I said I loved you just one more time (One more time)

I tried to figure out how to make it right

But I don’t know where to go from here

No, I don’t know where to go from here

[Chorus: Both, YUNGBLUD]

But I know I’m a mess, I’m a mess

When we’re not together

Such a wreck, such a wreck

I hope it’s not forever

Will I see you again? (See you again)

I wish it was me and you ‘til the end

But I know I’m a mess, I’m a mess

I know I’m a mess, I’m a mess

[Bridge: Both, YUNGBLUD]

Oh, ‘cause I know that I have my issues

The less we talk, the more I miss you

I die just a little, die just a little

I’m slippin’ closer to the edge

I hear your voice, it’s in my head

But you’re gone again, gone again

[Chorus: Both, Avril Lavigne, YUNGBLUD]

I’m a mess, I’m a mess

When we’re not together

Such a wreck, such a wreck

I hope it’s not forever

Will I see you again? (See you again)

I wish it was me and you ‘til the end

‘Cause I know I’m a mess, I’m a mess

I know I’m a mess, I’m a mess