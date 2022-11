La routine giornaliera dedicata alla bellezza poggia su regole ben precise, e l’uso di prodotti specifici, che vantano un’azione mirata a partire dal siero viso. Talvolta meno conosciuto, il siero viso entra di diritto nella skincare quotidiana per le risorse di cui dispone, e le risposte che è in grado di offrire, a fronte delle diverse esigenze della pelle.

Dotato di preziosi principi attivi, capaci di donare al viso un’azione rivitalizzante, antiage, illuminante, stimolante, idratante, nutriente o antimacchia, il siero gode di una formula iper-concentrata, che offre la miglior risposta in sinergia con la crema viso. Considerando i criteri che regolano la skincare, il siero viso deve essere steso sulla pelle rigorosamente prima della crema viso, ma dopo le operazioni dedicate alla detersione e all’applicazione di un tonico.

Il siero e i tanti benefici che è in grado di regalare alla pelle

Chi ne scopre i tanti benefici difficilmente sceglierà di farne a meno. Una volta intuite le virtù, il siero viso diventerà un appuntamento fisso, per un uso mirato mattina e sera. Oggi del siero esistono versioni diverse, con soluzioni ad hoc per il rinnovamento notturno dell’epidermide, per combattere la presenza d’inestetiche macchie sulla cute, per idratare a fondo in caso di pelle particolarmente secca, per nutrite a dovere le pelli mature e rallentare l’incedere delle rughe.

Valutando l’uso sistematico del siero viso inoltre si scopre che:

consente un rapido assorbimento;

protegge l’epidermide dall’assalto dei radicali liberi;

incide sulle rughe attenuandone la consistenza;

offre un’azione lenitiva in caso la pelle risulti particolarmente sensibile.

La scelta del siero viso per una corretta skincare

Nella scelta del siero ideale, è corretto considerare 2 fattori base. Da un lato è necessario avere ben chiaro il tipo di problema che s’intende risolvere, dall’altro è determinante avere la certezza della categoria a cui appartiene la pelle.

Fra le possibili soluzioni si può ipotizzare di voler combattere una pelle spenta e opaca, le rughe o le macchie sulla cute. Considerando invece il prodotto che meglio si adegua al tipo di pelle, ci si può concentrare sull’uso di un siero per pelli mature, a base di vitamina C e acido ialuronico, di un siero per pelle grassa, contenente retinolo e acido salicilico. Nel caso si debba trattare una pelle tendenzialmente normale, non resta che affidarsi a un siero all’acido glicolico, ideale per trattenere l’umidità, anche negli strati più profondi dell’epidermide, e donare alla pelle un aspetto fresco e giovane.

L’applicazione corretta del siero secondo le regole della skincare

La prima regola della skincare considera che la pelle su cui verrà applicato il siero deve essere ben detersa, e trattata con un tonico. La consistenza leggera del siero è ideale per procedere con una doppia applicazione mattina e sera, nel pieno rispetto delle esigenze della cute. Essenziale far seguire all’applicazione del siero quella di una crema viso, a scelta fra idratante, antiage, rivitalizzante, giorno o notte e tanto altro ancora.

