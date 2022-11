Arrivano ancora una volta buone notizie per tutti gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 10, se pensiamo al fatto che in queste ore sia stata avviata la distribuzione del nuovo aggiornamento di novembre. Un riscontro, quello odierno, che dà continuità a quanto riportato il mese scorso, visto che anche la patch di ottobre è stata puntualmente garantita agli utenti come riportato con il nostro pezzo di allora. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, il pacchetto software risulta disponibile negli Stati Uniti, ma trascorreranno pochi giorni, se non ore, prima che possa mettere piede in Italia e nel resto d’Europa.

Importanti segnali per il Samsung Galaxy Note 10 con la distribuzione dell’aggiornamento di novembre

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento? In attesa che anche il pubblico europeo che dispone di un Samsung Galaxy Note 10 possa toccare con mano il nuovo aggiornamento di novembre, a detta di SamMobile il firmware in questione risolve qualcosa come quasi quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza rilevate nei telefoni Samsung Galaxy. Per questa ragione, consiglio a tutti di procedere con il dowload appena l’apposita notifica arriverà qui da noi, trattandosi di una delle patch più corpose di tutto l’anno.

Al contempo, il nuovo aggiornamento di novembre per il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe anche portare correzioni di bug minori e miglioramenti della stabilità. Difficile che l’upgrade venuto a galla in queste ore negli Stati Uniti possa riservarci qualche novità e funzione extra, alla luce anche dell’età non più giovanissima della serie, ma come sempre le sorprese sono dietro l’angolo con il produttore coreano. Insomma, per le sentenze definitive meglio prendersi qualche giorno in più.

A voi come sta andando in questo periodo il Samsung Galaxy Note 10? Fateci sapere con un feedback qui di seguito.