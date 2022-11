Da qualche giorno il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è stato il primo telefono a ricevere la nuova patch di sicurezza in forma stabile. Nelle ultime settimane, il nuovo aggiornamento ha raggiunto oltre una mezza dozzina di modelli. Ora, l’upgrade è stato esteso al Samsung Galaxy S10 Lite in alcuni mercati, per la felicità di chi ancora crede in questo telefono.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per lo smartphone viene fornito con la versione firmware G770FXXS6GVK1. L’upgrade è disponibile in Spagna e prevediamo che venga rilasciato in altri Paesi europei nei prossimi giorni. Anche in altre Regioni l’aggiornamento potrebbe arrivare entro la fine di questo mese. La patch di sicurezza di novembre 2022 apporta correzioni per oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza.

Se siete utenti del Samsung Galaxy S10 Lite in Spagna, potete scaricare l’ultimo aggiornamento software accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il Samsung Galaxy S10 Lite sta ricevendo l’aggiornamento prima dei Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G. Il produttore sudcoreano ha lanciato il device a gennaio 2020 con Android 10 integrato. Il telefono ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 a dicembre 2020, Android 12 all’inizio di quest’anno e dovrebbe ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13 entro la fine di quest’anno. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità ricordate di verificare la percentuale di carica residua della batteria prima di far partire l’installazione, come anche di effettuare un backup recente dei vostri dati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com