Lando Buzzanca sparito nel nulla? A lanciare l’allarme era stata la compagna Francesca Della Valle che con un post sui social aveva rivelato che l’attore risultava sparito dalla RSA in cui si trovava senza alcun preavviso, proprio nel momento in cui le era stato concetto di vederlo. La risposta al mistero è arrivata oggi a Pomeriggio5 quando il figlio Massimiliano ha rivelato che il padre è stato ricoverato in seguito ad una caduta dalla carrozzina.

Ecco le parole della sua compagna:

Secondo quanto rivelato dal figlio del celebre attore 87enne, la notizia lanciata da Il Tempo è vero e la stessa Barbara d’Urso: “Lando Buzzanca non è più nella Rsa perché è caduto, credo proprio dalla carrozzina, ed è ricoverato in ospedale”. In collegamento con la padrona di casa, il figlio dell’attore ha confermato la caduta rivelando: “Dovrebbe aver sbattuto solo la fronte, la volta scorsa aveva battuto la nuca e ha avuto un problema molto più serio di questo, è stato un lieve colpo. Ha fatto tre tac, è stato in osservazione da martedì fino a stamattina, non ha avuto un trauma invasivo, non si parla di cose serie, sta bene”.

Ecco il video del momento:

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale, a #Pomeriggio5 parla il figlio Massimiliano: "Ha sbattuto la testa, per fortuna un colpo lieve" pic.twitter.com/02RIxu71y1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 11, 2022

Recentemente, a margine di una vicenda che lo aveva visto contrapposto a Francesca Della Valle, Massimiliano aveva confermato anche che suo padre “non è trattenuto in alcun modo contro la sua volontà! Purtroppo, ci sono cause mediche che ne hanno consigliato il ricovero, nell’ormai lontano 21 aprile del 2021 e che, dopo un breve miglioramento che ne stavano auspicando il ritorno a casa sin da febbraio scorso, per l’arrivo di nuove complicazioni di salute, ne hanno sconsigliato il ritorno”. Quale sarà il prossimo atto di questa storia?