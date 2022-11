Kevin Conroy è morto a soli 66 anni. L’attore è noto al grande pubblico per essere diventato ufficialmente il Batman che gli amanti dei videogiochi e delle serie animate hanno conosciuto e apprezzato in questi anni. Nel corso degli anni ha doppiato il Cavaliere Oscuro negli iconici cartoni animati Batman: The Animated Series e Justice League, oltre a diversi videogiochi, incluso il franchise di Batman Arkham.

Kevin Conroy è morto dopo una breve battaglia contro il cancro e ad annunciarlo è stata Diane Pershing, che ha interpretato Poison Ivy al fianco di Conroy nel leggendario Batman: The Animated Series mentre il direttore del casting Andrea Romano in un comunicato ufficiale ha fatto sapere: “Kevin era molto più di un attore che ho avuto il piacere di scegliere e dirigere : è stato un caro amico per oltre 30 anni, la sua gentilezza e lo spirito generoso non conoscevano confini…Il suo cuore, la risata deliziosamente profonda e il puro amore per la vita saranno con me per sempre.”

Mark Hamill, che al suo fianco ha prestato la voce al Joker, ha ribadito: “Kevin era la perfezione. Era una delle mie persone preferite sul pianeta e l’ho amato come un fratello. Si prendeva davvero cura delle persone intorno a lui: la sua decenza risplendeva in tutto ciò che faceva. Ogni volta che lo vedevo o parlavo con lui, il mio umore cambiava”.

La carriera di Kevin Conroy come attore è iniziata con un ruolo nella soap opera Another World prima di un periodo a teatro nei primi anni ’80. Dopo una serie di ruoli regolari in TV, Conroy è diventato famoso per i fan dei fumetti e dei bambini di tutto il mondo quando ha ottenuto l’ambito ruolo di Bruce Wayne e Batman in Batman: The Animated Series nel 1992.

La presenza vocale di Conroy e la sua portata lo hanno portato a continuare a doppiare il Cavaliere Oscuro nei decenni successivi a The Animated Series anche in alcuni videogiochi come la trilogia di Batman: Arkham , i giochi di combattimento di Injustice e molti altri. Di recente i fan hanno avuto modo di vederlo in carne ed ossa interpretare Bruce Wayne nell’evento crossover della CW DC TV Crisis on Infinite Earths.