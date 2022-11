Black Friday 2022 anticipato su Amazon per alcuni prodotti Apple che si ritrovano con uno sconto davvero molto interessante del 22% e che potrebbe spingere molti utenti ad acquistare uno di questi dispositivi. Gli sconti riguardano principalmente Apple Watch 8 e SE, iPhone 14 ed alcuni iPad. Qui è bene come sempre precisare che parliamo di prodotti Apple che si ritrovano già di partenza con prezzi piuttosto elevati, ma con il Black Friday anticipato da parte di Amazon si può risparmiare qualche euro e far capitolare qualche utente più indeciso. Spiccano principalmente le offerte riguardanti l’iPhone 14 azzurro da 512GB di memoria interna e l’Apple Watch Series 8 da 41mm.

Scattato il Black Friday 2022 di Amazon per iPhone 14 e molti altri prodotti Apple da questa mattina

Un altro tassello da aggiungere al quadro riportato pochi giorni fa. Per l’ultimo top di gamma di casa Apple ritroviamo un costo finale di 1106,22 euro ed è il risultato dello sconto del 22% applicato sul prezzo da listino di 1419 euro. Da quando quindi questo iPhone 14 è approdato sul mercato già si può notare un risparmio notevole. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochissimi giorni potrà arrivare a casa vostra con consegna ovviamente gratuita.

C’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche questo iPhone 14 azzurro da 512GB si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e con un sistema fotocamere evoluto, grazie alla modalità cinema ed alla modalità azione, sembrerà di girare dei veri e propri film. Infine spazio all’ottimo processore A15 Bionic con l’immancabile connettività 5G.

Offerta Apple iPhone 14 (512 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Da tenere sotto controllo anche l’offerta per l’Apple Watch Series 8 da 41mm con cinturino Sport color mezzanotte sia GPS che cellular. Qui Amazon ha pensato sempre di applicare uno sconto del 22% e dai 629 euro iniziali si è arrivati ai 490,62 euro. La disponibilità è immediata e si ha sempre modo di pagare a rate grazie a Cofidis. Lo smartwatch è dotato di tecnologia di ultimissima generazione con funzioni avanzate per la sicurezza. Due offerte davvero imperdibili.

Insomma, è già tempo di Black Friday 2022 su Amazon, per quanto concerne prodotti Apple che vanno oltre l’iPhone 14.