La possibilità di creare sondaggi WhatsApp è stata annunciata ufficialmente nei giorni scorsi. La distribuzione della funzione, tuttavia, non è stata immediata ma in queste ore parecchi possessori di iPhone stanno notando l’opzione in questione nelle chat di gruppo (a differenza degli utenti Android, ancora a secco della novità). Come si procede alla creazione dell’indagine e da quale punto si parte?

I sondaggi WhatsApp saranno di certo molto utili all’interno dei gruppi e per crearli, appunto, si partirà dalle chat collettive. Una volta dentro una di queste, nella parte bassa dove si visualizza la barra di testo, andrà selezionata l’icona del più. Finora, questa è servita solo per condividere un’immagine dalla fotocamera o dalla galleria, un contatto, una posizione o un contatto. Tra le tante voci, adesso, è visibile appunto anche quella relativa al sondaggio

Una volta stabilito da dove si parte per creare uno o più sondaggi WhatsApp, è giusto sottolineare la procedura di creazione vera e propria della mini-indagine. In pratica, si entrerà in una nuova schermata dove si dovrà indicare una domanda e un numero massimo di risposte fino a 12. Alla fine della compilazione delle opzioni, si dovrà inviare il modulo del sondaggio appunto e questo sarà disponibile in chat per essere utilizzato.

Naturalmente, l’operazione appena indicata potrà essere ripetuta più volte per creare diversi sondaggi WhatsApp che rispondano a domande diverse e a esigenze differenti. Le risposte degli intervistati sarà facilmente consultabile con i dettagli relativi alle risposta che hanno ottenuto più preferenze e quelle che invece hanno riscosso meno successo.

Ritornando alla mancanza, per ora, della funzione dei sondaggi WhatsApp per gli Android, è davvero probabile che la distribuzione della specifica novità si concretizzi nel giro di qualche giorno o comunque molto presto.

