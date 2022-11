Il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari continua. Non solo le tappe allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma: la band annuncia le altre.

Dopo il sold out lampo di San Siro a Milano e dell’Olimpico a Roma i Pinguini Tattici Nucleari confermano l’avvio di una intera tournée negli stadi italiani, in programma per il prossimo anno.

Se gli appuntamenti di Milano e Roma, che si terranno rispettivamente l’11 luglio e il 23 luglio, hanno già fatto registrare il tutto esaurito, sono invece in vendita dall”11 novembre i biglietti per tutti gli altri spettacoli. Sono TicketOne e TickeMaster i circuiti autorizzati.

Dieci le tappe in totale. Si parte il 7 luglio da Venezia per la data zero. Si prosegue verso lo Stadio San Siro di Milano nei giorni 11 e 12 luglio per poi far tappa a Firenze il 15 luglio. Il 19 i Pinguini Tattici Nucleari saranno a Torino e il 23 a Roma, che raddoppia con una data sul 24 luglio.

Ottime notizie anche per i fan del sud Italia. La tournée negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari arriva a Bari il 27 luglio e a Messina il 30 luglio per chiudersi il 13 agosto con una tappa ad Olbia.

Il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2023

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

Biglietti in prevendita da venerdì 11 novembre via TicketOne, TicketMaster e rivenditori autorizzati.