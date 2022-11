Il colosso di Seul è in movimento quest’oggi: da un lato, l’azienda sudcoreana sta rilasciando l’aggiornamento stabile di Android 13 su vari smartphone di fascia alta e, dall’altro, sta ampliando la portata della sua ultima patch di sicurezza. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore sudcoreano ha ora rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 per il Samsung Galaxy S21 FE.

L’ultimo aggiornamento software per il dispositivo viene fornito con la versione firmware G990EXXS3CVJ6. L’upgrade è attualmente disponibile in Brasile e potrebbe presto essere rilasciato in altri Paesi del mondo. La patch di sicurezza di novembre 2022 risolve quasi quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza negli smartphone e tablet Samsung.

Se possedete un Samsung Galaxy S21 FE importato dal Brasile, potete scaricare e installare il nuovo aggiornamento di sicurezza accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ad ogni modo, c’è da dire che non dovrebbe passare tanto prima che il Samsung Galaxy S21 FE riceve l’ultimo aggiornamento di novembre 2022 anche in Italia. Tenetevi pronti a riceverlo come si deve, liberando spazio prezioso in memoria e facendo attenzione alla percentuale residua della batteria prima di lanciare l’installazione. Fareste anche bene, anzi benissimo, ad effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare al bisogno laddove foste obbligato ad un hard-reset che non avevate messo in preventivo. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S21 FE all’inizio di quest’anno con Android 12 integrato. Il telefono dovrebbe ricevere l’aggiornamento di Android 13 entro la fine di quest’anno ed altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android (fino ad Android 16) in futuro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com