Vincenzo Malinconico 2 ci sarà oppure no? Il momento topico è arrivato visto che questa sera su Rai1 andrà in onda il finale della prima stagione e i fan inizieranno a chiedersi come andrà a finire per l’avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo. La risposta al momento sembra positiva e non solo per via del successo di ascolti della fiction in quattro puntate, ma anche perché la produzione della seconda stagione, almeno in teoria, è già iniziata.

Ospite il mese scorso a “Unomattina in Famiglia”, Diego De Silva ha risposto felice di aver visto in carne ed ossa il suo avvocato e svelando anche che i riscontri sono stati importanti ed è per questo che si è già a lavoro sulla seconda stagione. Prima di avere una conferma anche da parte della Rai sull’arrivo di Vincenzo Malinconico 2 i fan faranno meglio a tenersi pronti davanti al televisore visto che la fiction concluderà il suo viaggio proprio oggi, 10 novembre, con la messa in onda dell’ultima puntata.

Nei due episodi in onda questa sera il nostro avvocato filoso si troverà davanti al fatto che la difesa di Teicheué si farà sempre più complicata visto che gli inquirenti sembrano averlo in pugno mentre lui continua a dirsi innocente. Vincenzo deve anche affrontare un periodo delicato con Alessandra che non è indifferente all’arrivo di Aif e ad un’offerta di lavoro arrivata da uno studio legale di Milano.

Nel secondo e ultimo episodio della serata e della prima stagione si apre così per Vincenzo uno scenario nuovo quando viene contattato da Veronica Starace Tarallo che chiede il suo aiuto nella causa di separazione dal marito. L’avvocato Starace Tarallo, tuttavia, non ha intenzione di rischiare di perdere la causa di separazione e così offrirà un’ingente somma di denaro a Malinconico per farlo rinunciare, come andrà a finire e quale sarà la sua scelta?