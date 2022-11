Harry Potter resta una delle saga cinematografiche più amate e proficue di sempre. Ecco perché HBO Max, dopo il successo dello speciale per il ventennale dall’uscita del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, continua a puntare sulle avventure del maghetto di Hogwarts.

Sarah Aubrey, capo degli originali di HBO Max, ha spiegato a Variety i prossimi piani della rete, ossia quelli di utilizzare a pieno titolo produzioni Warner Bros. Discovery nella programmazione sullo streamer. Tra i diversi titoli citati, Aubrey ha svelato anche come intendono procedere con Harry Potter:

“Non c’è niente come un fan di ‘Harry Potter’, in termini di infinito appetito per la narrazione e nuovi modi di interagire con questi personaggi”, ha dichiarato. Sia che si tratti di una reunion, o di quiz, la Audrey ha specificato come la rete si impegna a “creare nuovi contenuti per quei fan e pensare a cosa fare dopo”.

Durante l’intervista, HBO Max ha anche smentito le voci secondo cui la rete di streaming sarebbe al lavoro su una serie tv ambientata nel magico mondo creato da JK Rowling: “Al momento non abbiamo una serie in sviluppo attivo. Ma siamo molto coinvolti in questo settore, perché i fan chiedono a gran voce più storie da raccontare”.

In altre parole, i piani di HBO Max per estendere il franchise di Harry Potter non sono ancora chiari. L’ultimo progetto legato al franchise, escluso lo speciale per il ventennale de La Pietra Filosofale, è stato Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren. Il gioco a quiz è andato in onda anche su Sky nel dicembre dello scorso anno.

