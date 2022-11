Dare per morta Ornella Vanoni, o quantomeno puntare a generare esattamente quella sensazione per invogliare utenti ignari a cliccare sul proprio link all’interno dei social, certo non fa onore alle solite testate. Da mesi, infatti, si ripete sempre lo stesso fenomeno, con un’immagine del personaggio famoso di turno creata ad arte, magari riagganciandosi alle sue stesse parole. In realtà la ricostruzione dei fatti è molto semplice, in quanto la cantante pochi giorni fa è stata ospite di Fazio, raccontando la caduta che ha portato alla rottura del femore.

Far pensare che sia morta Ornella Vanoni è solo l’ennesimo tentativo di clickbait delle solite testate

A fine ottobre abbiamo già dedicato un articolo ai fatti in questione, mentre nel corso dell’intervista appena citata, l’88enne ha lasciato intendere di non essere ancora pronta per morire. Ha ancora tanti sogni e progetti, ma è ugualmente consapevole del fatto che alla sua età ogni ragionamento non possa andare verso l’infinito. A prescindere dal contesto, è giunta l’ora di darci un taglio con quei siti intenti a lasciarci pensare che sia morta Ornella Vanoni, o qualunque altro personaggio famoso del momento qui in Italia. Ovviamente, senza aver riscontri concreti tra le mani e giocando solo con alcuni virgolettati.

Dalle verifiche effettuate in mattinata, confermo senza dubbio alcuno che la storia su Ornella Vanoni sia assolutamente inventata. O meglio, potrei dire “rimodulata”. Come accennato in precedenza, la bufala non nasce dal nulla, ma rielabora dichiarazioni rese in diretta tv dalla diretta interessata negli ultimi tempi. Purtroppo, chi alimenta questo tipo di disinformazione mette al primo posto i propri interessi, senza pensare che dall’altra parte qualcuno potrebbe preoccuparsi.

A prescindere da tutto, smentisco categoricamente le voci che danno per morta Ornella Vanoni in queste ore. Occhio ai post di dubbia provenienza.