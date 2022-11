Lo stop programmato al bonus TV per mancanza di fondi è stato già reso noto nei giorni scorsi. La misura di incentivo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo o di un decoder ha avuto così tanto successo da far esaurire le risorse già stanziate ben prima della scadenza ufficiale della misura di aiuto stabilita per il prossimo 31 dicembre. Ne abbiamo già parlato sulle pagine di OM ma deve essere chiaro per gli italiani che c’è ancora una strettissima finestra temporale nella quale sarà possibile beneficiare del contributo.

Per quanto siano finiti i fondi del bonus TV, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha fatto sapere che gli acquirenti interessati potranno procedere ad un’acquisto con sconto governativo fino a sabato 12 novembre. Il discorso vale sia per l’erogazione dei Bonus TV per un decoder che per il Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi. Insomma, per un paio di giorni ancora, sarà ancora possibile procedere o all’acquisto di decoder compatibili con gli standard DVBT2 o di un televisore del tutto nuovo (con annessa la restituzione di un prodotto ormai non più al passo con i tempi).

Esattamente alle 23.59 del 12 novembre, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus già indicati non sarà più accessibile. La sezione finora è stata utilizzata dai rivenditori proprio per fare richiesta del rimborso dello sconto applicato al cliente finale: ne consegue che, proprio per questo motivo, non sarà più possibile ottenere il ribasso di dai 50 ai 100 euro (in base alle casistiche) nei negozi fisici come online.

Come anticipato anche nei giorni scorsi, nonostante la fine repentina dell’erogazione del bonus TV, c’è speranza che la misura possa essere rifinanziata. Il ministro Adolfo Urso ha fatto sapere che c’è tutta l’intenzione da parte del Governo di reintegrare il contributo nella prossima Legge di Bilancio. Quest’ultima sarà di certo la protagonista del mese di dicembre ma entrerà poi in vigore da gennaio 2023. Per questo motivo, chi ha fretta di acquistare un nuovo televisore farebbe bene a non tergiversare oltre ed effettuare la transazione entro la serata di sabato.

Continua a leggere su optimagazine.com