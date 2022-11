L’ultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale prevede diversi match interessanti, al punto che ancora oggi si ricercano informazioni a proposito dei biglietti per Roma-Torino. La partita è in programma domenica pomeriggio e, nonostante gli ultimi deludenti risultati ottenuti dalla compagine allenata da José Mourinho, pare che allo Stadio Olimpico possa esserci ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Insomma, un contesto generale che dovrebbe presentare diverse analogie rispetto a quanto avremo modo di osservare sabato, in occasione della sfida tra Napoli e Udinese trattata nei giorni scorsi.

Un aggiornamento sulla disponibilità di biglietti per Roma-Torino ad oggi: la situazione per i tifosi

Qual è la situazione che si è venuta a creare oggi a proposito della disponibilità di biglietti per Roma-Torino? Nelle ultime ore è stata confermata la possibilità di acquistare ticket nel settore ospiti. Resta da capire quale sarà la risposta da parte del pubblico granata, al netto del fatto che sia stata aperta solo un’area del suddetto settore. Insomma, al momento della pubblicazione del nostro articolo, la situazione più chiara riguarda proprio i sostenitori granata, visto che pare esserci ancora discreta disponibilità.

Per quanto riguarda i tifosi giallorossi, pare ci siano ancora alcune disponibilità sparse, soprattutto tra tribuna Tevere e Montemario. Più difficile ottenere un posto nelle due curve. Possibile che non ci sia il sold out osservato in occasione delle ultime uscite della squadra allenata da Mourinho, ma i biglietti per Roma-Torino restano abbastanza difficili da trovare in determinati settori. Possibile che ci sia qualche condizionamento dettato dal derby perso, soprattutto in quel modo, ma ora abbiamo un quadro completo.

Vi terremo aggiornti nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori riscontri a proposito dei biglietti per Roma-Torino, alla luce degli aggiornamenti di queste ore.