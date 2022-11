The Crown 5 racconta un periodo pieno di tensioni e scandali per la famiglia reale britannica. La serie Netflix, già bersagliata da critiche e polemiche, riporta in scena uno dei momenti più imbarazzanti nella vita dell’attuale Re Carlo III. L’episodio della quinta stagione in questione ripercorre quello che è stato il peggior anno del regno di Elisabetta II, tra i divorzi dei figli e l’incendio al castello di Windsor.

Nel 1993 venne diffusa una conversazione telefonica privata tra Carlo e Camilla che suscitò scalpore non solo nel Regno Unito. Lo scandalo, che occupò le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, venne denominato Camillagate o Tampaxgate.

La telefonata fu registrata illegalmente e risale al 1987, quando Carlo e Camilla erano ancora sposati rispettivamente con Diana Spencer e Andrew Parker Bowles. Sei minuti di conversazione che hanno fatto discutere, e sono stati anche oggetto di parodia. Ecco la telefonata in questione:

Carlo: Oh, Dio. Vorrei vivere nei tuoi pantaloni. Sarebbe molto più facile! Camilla [Ride]: In cosa ti trasformeresti, in un paio di mutande? [Ridono entrambi]. Oh, hai intenzione di diventare un paio di mutande. Carlo: O, Dio non voglia, un Tampax. La mia solita fortuna! (Ride) Camilla: Sei un completo idiota! [Ride] Oh, che idea meravigliosa. Carlo: La mia fortuna è essere buttato giù in un gabinetto e andare avanti all’infinito, a vorticare in alto senza mai scendere. Camilla [Ride]: Oh caro! Carlo: Fino a quando non arriva il prossimo. Camilla: Oh, forse potresti trasformarti in una scatola. Carlo: Che tipo di scatola? Camilla: Una scatola di Tampax, così potresti andare avanti per un po’. Carlo: È vero. Camilla: Oh, caro, oh ti voglio adesso.

In The Crown 5, la conversazione originale è interpretata da Dominic West (Carlo) e Olivia Williams (Camilla). Questa è come stata resa nella serie tv:

Carlo: Dio, voglio sentirmi dentro di te, tutto intorno a te, su e giù in te. Dio, vorrei solo poter vivere nei tuoi pantaloni, sarebbe molto più facile. Camilla (Ride): In cosa ti trasformerai? In un paio di mutande?. Carlo: O, Dio non voglia, un Tampax. Proprio la mia fortuna.

