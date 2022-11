Quando arriva la tredicesima 2022? Sarà più alta rispetto agli anni passati? A quanto pare, ci sarà una detassazione sulla tredicesima di quest’anno, uno sgravio contributivo, così come ha dettagliato l’INPS nel messaggio reso noto lunedì 7 novembre 2022. Partiamo col dire che non c’è una data fissa circa l’arrivo della tredicesima 2022 in quanto l’erogazione dipende dal contratto del dipendente o da quello nazionale della categoria.

In genere, il pagamento cade tra il 15 ed il 20 dicembre, e mai dopo le festività natalizie, proprio per potenziare il potere d’acquisto delle famiglie. Per quanto concerne i pensionati, le prestazioni INPS vengono erogate all’inizio del mese: in quella di dicembre verrà integrata anche la tredicesima 2022, pagata nello stesso cedolino. Come accennato poco fa, la tredicesima 2022 sarà più alta degli anni scorsi, questo perché godrà dello sgravio contributivo (la conferma è arrivata qualche giorno fa tramite il messaggio 4009 del 7 novembre 2022 da parte dell’INPS). La tredicesima 2022 si avvarrà dello sgravio contributo, cosa introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e poi potenziata dal Decreto Aiuti Bis.

ARTICOLI CORRELATI

La misura varrà per le tredicesime con importo imponibile lordo non al di là dei 2692 euro (l’aumento massimo sarà pari a 53,80 euro: non tanti, ma meglio di niente senz’altro). La questione adesso è molto chiara: i pensionati dovranno aspettare i primi giorni di dicembre per ricevere la prestazione pensionistica e la tredicesima 2022 (che quest’anno sarà di poco più alta per effetto dello sgravio contributivo confermato nel Decreto Aiuti Bis, mentre i lavoratori il periodo compreso tra il 15 ed il 20 dicembre, a seconda del loro contratto di lavoro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com