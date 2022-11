Quest’oggi, giovedì 10 novembre, potrete beneficiare di un fantastico sconto pari al 49% su Amazon del Samsung Galaxy Watch 4 Classic (da 42mm), un dispositivo a cui non si può per nulla rinunciare. Il wereable non solo è molto apprezzato dal punto di vista estetico, ma ciò che lo rende altresì interessante sono le funzionalità di cui è dotato, adatte per soddisfare ogni tipo di esigenza ed in tempi davvero celeri. Parliamo di un orologio smart il cui rapporto qualità/prezzo si posiziona a livelli davvero alti. Ma andiamo subito a scoprire l’offerta. Il prodotto è disponibile sull’e-commerce statunitense al prezzo di 186,89 euro (invece di 369 euro di listino) nel colore Nero e nella versione italiana. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon stesso e rientra nella politica di reso restituibile entro il 31 gennaio 2023.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic presenta un design raffinato, realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile, che esprimono la sua funzionalità potente e intuitiva. Presenta un display Super AMOLED da 1,2 pollici di forma rotonda, due pulsanti posti sul lato destro ed una ghiera girevole. Sfrutta il Wear OS Powered by Samsung ed i sensori BIA Sensor e Compass; inoltre, lo smartwatch è dotato di connettività Wi-Fi, Bluetooth ed NFC. L’orologio memorizza i progressi fitness, informandovi sulla percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua corporea e altro ancora per raggiungere i vostri obiettivi. Il device conta i passi, controlla le calorie, rileva l’attività fisica, memorizza la vostra routine e supporta più di 90 esercizi.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Il sensore Samsung BioActive misura l’ECG e la pressione sanguigna in tempo reale e in modo veloce. Risulta anche un perfetto tracker del sonno rileva e analizza in modo olistico le fasi del sonno. Il tutto è alimentato da una batteria da 247mAh. Insomma, affrettatevi ad usufruire dell’incredibile offerta di oggi su Amazon, per un Samsung Galaxy Watch 4 Classic al minimo storico.

Continua a leggere su optimagazine.com