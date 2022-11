Nelle scorse ore Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 16.1.1 per gli iPhone supportati (in pratica da iPhone 8 a melafonini più recenti). Si tratta di certo di un update minore ma non certo meno importante e per questo non consigliato. Anzi, la stessa Apple suggerisce di procedere al download e all’installazione del pacchetto per migliorare l’esperienza con il proprio dispositivo.

A dire la verità, il changelog ufficiale dell’aggiornamento iOS 16.1.1 è davvero scarno. In un paio di righi, gli esperti affermano come il pacchetto sia fondamentale per la sicurezza dei telefoni e anche per il miglioramento le prestazioni degli stessi. Andando a fondo del firmware e come evidenziato anche nella beta pregressa dello stesso rilascio, viene fuori che il grande bug risolto con l’update è quello relativo al Wi-Fi. La specifica funzione finora si disconnetteva automaticamente quando il telefono era in standby, durante la notte ed in altre situazioni specifiche, Ebbene, gli esperti hanno posto rimedio all’anomalia che rischiava naturalmente di causare un eccessivo consumo di dati mobili della propria offerta mobile.

A parte il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza degli iPhone e il bug risolto per il Wi-Fi, l’aggiornamento iOS 16.1.1 è portatore anche di una novità interessante, anche se destinata soltanto ad un mercato specifico per ora. L’update limita il tempo di abilitazione di AirDrop per tutti, in luogo della stessa funzione solo per i contatti. Non si potrà andare oltre i 10 minuti ma, per adesso, la specifica scelta riguarda solo la Cina. La stessa implementazione sarà invece effettiva anche per il resto del mondo e dunque per gli italiani solo nel corso del 2023. Per il momento non sono venuti alla ribalta altre informazioni relative al pacchetto in distribuzione: diverse e più corpose novità non mancheranno di essere presentate con l’update iOS 16.2, già alla sua seconda beta.

Continua a leggere su optimagazine.com