Il OnePlus Nord CE 3 arriverà senz’altro, anche se non nell’immediato: dovrebbe essere lanciato sul mercato tra il Q1 ed il Q2 2023, dopo il debutto del top di gamma OnePlus 11, previsto tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. Il OnePlus Nord CE 3 dovrebbe includere uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno (forse espandibile tramite microSD, cosa che bisognerà verificare all’uscita).

Il device, in grado di supportare la connettività 5G, dispone anche di un sensore di impronte digitali laterale. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità, in ugual modo da 2MP. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Parliamo di un device piuttosto versatile, con un comparto fotografico in grado di fare molto bene, un’autonomia senz’altro elevata data l’unità energetica da 5000mAh di cui è provvisto, di un SoC niente male e di un quantitativo di RAM significativo (per la configurazione con 12GB di RAM).

Il OnePlus Nord CE 3, comunque sia, non verrà presentato prima di qualche mese: se non potete proprio aspettare tutto questo tempo, allora sarà il caso vi indirizziate verso un altro genere di smartphone. Ci dispiace dirvi questo in quanto siamo perfettamente coscienti della bontà del telefono, soprattutto se dovesse anche presentare un prezzo competitivo (purtroppo i tempi sono questi, c’è poco da fare). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

