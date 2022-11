Si torna a parlare in queste ore del Samsung Galaxy S21 e dell’arrivo a sorpresa già ad inizio novembre dell’aggiornamento contenente Android 13, insieme all’interfaccia One UI 5.0. Una nuova ondata di rilasci, che fa il paio rispetta a quella che abbiamo iniziato ad analizzare in settimana sul nostro magazine. Come stanno evolvendo le cose in queste ore? Da un lato bisogna prendere atto che da circa 48 ci siano segnalazioni sulla disponibilità del pacchetto software in questione anche in Italia, mentre dall’altro la decisione del produttore coreano pare ormai orientata a procedere a blocchi.

Nuovi riscontri sul Samsung Galaxy S21 a proposito dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13

Insomma, occorre fare molta attenzione, ma soprattutto non avete ragione di preoccuparvi qualora sul vostro Samsung Galaxy S21 non sia ancora arrivata la notifica giusta per procedere con il download. Questione di giorni, se non addirittura di ore, visto che l’approccio del brand asiatico da sempre è orientato a non appesantire i server. Considerando il fatto che il device sia ancora largamente diffuso in Italia e nel resto del mondo, la decisione appare assolutamente comprensibile.

Per quanto riguarda la tenuta dello smartphone dopo l’installazione dell’aggiornamento, al momento non vengono segnalate particolari criticità. Le funzioni standard del firmware dovrebbero essere assicurate alla serie commercializzata poco meno di due anni, mentre per la tenuta della batteria dei Samsung Galaxy S21 dotati di Android 13 e One UI 5.0 sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Diciamo almeno una settimana, in modo tale da non giungere a conclusioni affrettate.

Insomma, ci apprestiamo a vivere un fine settimana molto caldo per tutti coloro che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S21 in questi mesi, alla luce del rilascio dell’aggiornamento avvenuto prima di quanto ci si potesse aspettare secondo quanto raccolto.