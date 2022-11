Inside Man 2 ci sarà? Per Steven Moffat è poco probabile. Il creatore della serie Netflix ha infatti affermato che Inside Man è stata concepita come un progetto autonomo, che lui ha giustificato così “posso avere più tempo per lavorare in tv e allo stesso tempo sostenere la mia famiglia”.

Eppure, una scena post-credits sembra affermare tutt’altro. Il finale pare concludere la storia di come le vite dell’onesto vicario Harry Watling (interpretato da David Tennant), e del prigioniero nel braccio della morte Jefferson Grieff (Stanley Tucci) si intersecano attraverso la scomparsa dell’insegnante di matematica Janice Fife (Dolly Wells). Janice è stata salvata grazie all’aiuto indiretto di Grieff, e Harry è stato arrestato.

Tuttavia, una scena a sorpresa dopo i titoli di coda rivela che, almeno per Grieff e Janice, la storia è tutt’altro che finita. L’insegnante visita il prigioniero per chiedergli di aiutarla ad uccidere suo marito. È una svolta enorme che non solo imposta Inside Man 2, ma costringe il pubblico a ripensare a ciò che pensava di Janice, che in precedenza non mostrava alcun segno di essere in una relazione, per non parlare di un matrimonio.

Di fronte al fatto che suo marito non è morto, Janice risponde: “No, ma merita di esserlo”. Grieff afferma di accettare solo casi di valore morale, quindi che non richiedano pagamenti di denaro. Quindi Janice deve conoscere le ragioni molto particolari di Grieff per accettare un caso. Ciò significa che Janice crede che l’omicidio di suo marito costituirebbe un atto morale, che il mondo starebbe meglio senza di lui.

Nel primo episodio di Inside Man, Janice ci viene presentata come una donna forte che salva la giornalista Beth dalle molestie di un uomo ubriaco nella metropolitana di Londra. È possibile che l’insegnante abbia agito così perché ha avuto esperienze di sessismo o misoginia in passato, forse anche durante il suo matrimonio. Motivo per cui chiede a Grieff aiuto per sbarazzarsi di suo marito.

Inside Man 2 resta ancora da escludere, almeno finché Moffat non cambierà idea.

Continua a leggere su optimagazine.com.