La nuova generazione che si sta appassionando e sta seguendo New Amsterdam forse non ha avuto modo di fare lo stesso con il medical dei medical, E.R. Medici in Prima Linea, ma chi lo conosce bene teme anche che a Max possa spettare lo stesso destino di Mark Greene. Protagonista assoluto delle prime otto stagioni della serie, il personaggio interpretato da Anthony Edwards, ha scoperto di avere un tumore al cervello conto il quale ha combattuto a lungo fino a quando non si è ripresentando mettendo fine alla sua vita.

All’epoca il dr Greene decise di lasciare il lavoro e rinunciare alla chemio per godersi al massimo i suoi ultimi giorni di vita e nel finale della serie c’è stato poi modo di vedere la figlia Rachel seguire le orme del padre iniziando il suo tirocinio al County General Hospital. In molti sono convinti che sia questo il destino di Max in New Amsterdam e mentre il finale di stagione e di serie si avvicina a grandi passi, c’è chi si chiede: il nostro protagonista morirà?

La risposta potrebbe essere arrivata dallo showrunner David Schulner che ai microfoni di TvLine ammette: “Questa paura è quella con cui vivono quotidianamente i sopravvissuti al cancro, pensano sempre che potrebbe tornare…È una paura costante per Max, e dovrebbe essere una paura costante per il pubblico che questo possa essere il suo epilogo”.

Eppure, Schulner esclude un finale tragico per Max con l’avvicinarsi del finale della serie (il 17 gennaio) citando proprio il finale di un altro medical drama della NBC e, in particolare, il dottor Mark Greene, in ER . “Speriamo che la nostra eredità sia che ci sia speranza per un sistema medico migliore, quindi penso che uccidere Max non sarebbe un ottimo modo per chiudere”. Questo significa che Max uscirà indenne da questo finale?