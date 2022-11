Mentre il pubblico continua a dubitare su Stefano Fiordelisi e il suo ruolo di padre, un nuovo attacco arriva da un altro ex di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo. Chi conosce il giovane protagonista di Temptation Island sa bene che per un lungo periodo lui e Antonella hanno fatto coppia fissa regalando al pubblico continui teatrini trash dividendosi tra Salerno e Roma fino all’epilogo e all’addio. Adesso è proprio lui a prendere la parola sul percorso della sua ex nella casa del Grande Fratello facendo notare che Gianluca Benincasa non ha detto tutta la verità quando è entrato nella casa di Cinecittà forse proprio per coprirla.

Raggiunto al telefono da Fanpage.it, Chiofalo ha raccontato di avere sentito Gianluca fino a qualche ora fa e che tra i due ci sono state cose non dette, almeno non chiaramente, compreso il fatto che fino a poche ore dall’ingresso nella casa, i due erano a letto insieme. Come se questo non bastasse, Chiofalo si dice convinto che Antonella sia plagiata dal padre e che anche la loro storia sia finita per via delle sue minacce e dei suoi interventi:

“Non penso possa essere sincera con una situazione psicologica di questo tipo. Si ricordi che all’inizio per il padre non andava bene nemmeno Donnamaria, era meglio Antonino. Lo ha dichiarato più volte. Tra i due, Antonino ha più titoli. Poi quando ha visto che il pubblico approvava la coppia, ha cambiato idea”.

Secondo Chiofalo il padre di Antonella Fiordelisi spingerebbe la figlia ad usare le sue frequentazioni per guadagnarci in popolarità e, quindi, soldi, e che farà lo stesso anche con Edoardo Donnamaria fino a quando ‘lo butterà via come un calzino quando non sarà più utile’. Dal canto suo il padre Stefano ha usato i social per un’altra dichiarazione che ha sconvolto i fan e ha creato scompiglio: “Antonella sta vivendo la sua prima cotta. Finalmente sta provando sulla sua pelle l’amore. Una sensazione che non ha mai provato…”. Cosa vorrà dire?