Ed è così che, a poche ore dalla diretta del giovedì sera del Grande Fratello Vip, è esploso il caso Attilio Romita. Il mezzo busto che fino a questo momento tutta Italia sosteneva per via del suo modo di fare schietto e senza peli sulla lingua, anche con la produzione del programma, è finito subito sul banco degli imputati per una frase infelice che potrebbe metterlo nei guai. Questa sicuramente sarà ricordata come un’edizione davvero poco politicamente corretta anche per via di quello che è successo con Marco Bellavia e con i concorrenti squalificati, questo permetterà ad Attilio Romita di mettersi in salvo?

Al pubblico e a Signorini l’ardua sentenza questa sera ma, fino ad allora, chi non è al corrente dei fatti deve sapere che Attilio Romita l’ha sparata davvero grossa parlando della new entry Oriana Marzoli con i suoi coinquilini che non hanno battuto ciglio, anzi, hanno riso sornioni.

Ecco il video del momento che ha fatto già il giro dei social e che questa sera potrebbe essere ripreso da Alfonso Signorini:

attilio: “quando guardo una ragazza come oriana io penso che lí ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella”

attilio: "quando guardo una ragazza come oriana io penso che lí ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella"

menomale che lui era quello che dava del vecchio bavoso agli altri🥶🥶🥶#gfvip

Tutto è successo nella serata di ieri quando il giornalista si trovava in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Quando il discorso si è spostato su Oriana Marzoli, ha subito rilanciato: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo… quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella”.

A quel punto Luca Onestini si è subito alzato e ha preso le distanze dalle parole di Romita: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere” mentre tutti gli altri ridono, Sarah Altobello compresa. Cosa succederà adesso? Se il Gf deciderà di annullare o chiudere il televoto di questa sera sapremo che ci sono provvedimenti in arrivo contro il giornalista.