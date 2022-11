A causa degli evidenti cambiamenti climatici che hanno colpito il nostro Pianeta, il livello di siccità sta raggiungendo livelli critici. La desertificazione di molte aree sta riducendo sensibilmente la superficie coltivabile e quindi, di conseguenza, si riduce anche la produzione di cibo. Soprattutto nelle aree in via di sviluppo questo scenario preannuncia una situazione catastrofica.

Per questo motivo il professor Yi Zhijian, insieme a un gruppo di ricercatori della Chongqing Jiatong University in Cina, ha messo a punto una tecnica che può consentire di combattere la siccità e la scarsità di cibo. Il progetto è stato denominato “Desert agricultural transformation” e consiste nel convertire la sabbia in terreno fertile. Per far ciò si utilizza una pasta a base di cellulosa vegetale in grado di fornire alla sabbia le stesse caratteristiche di un terreno coltivabile. Questa miscela ecologica, ribattezzata “sporcizia del sederto”, stesa al suolo con l’ausilio di macchinari, riesce a trattenere l’acqua, l’aria e le sostanze nutrienti.

La fase di sperimentazione è stata avviata sei anni fa nel deserto di Ulan Buh, in Cina. I risultati sono stati siprpendenti.

La nuova tecnica è riuscita a rendere fertile un terreno arido e anche dopo che le radici sono cresciute e che la miscela cosparsa si è decomposta, il suolo diventa autosufficiente. Infatti gli studiosi hanno rilevato che, nell’area in cui è stata testata questa tecnica, anche dopo il primo raccolto, il terreno ha continuato ad essere fertile, favorendo la comparsa di insetti e larve.