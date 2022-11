Tiene banco da alcuni giorni a questa parte la questione relativa a produzione e disponibilità dell’iPhone 14 Pro, considerando il fatto che l’offerta di Apple continuna a non essere adeguata rispetto alla domanda del mercato. Con eventi alle porte come il Black Friday ed il periodo natalizio, è inevitabile che la situazione possa soltanto peggiore sotto questo punto di vista, come del resto ho provato ad anticiparvi in settimana con un altro articolo pubblicato all’interno del nostro magazine. Per questa ragione, è importante concentrarsi sulle prossime mosse dell’azienda per mettere la parola fine al problema.

Cosa aspettarsi su produzione e disponibilità dell’iPhone 14 Pro nelle prossime settimane

Effettivamente, pare possa esserci una potenziale svolta su produzione e disponibilità dell’iPhone 14 Pro a stretto giro. Come riporta MacRumors, infatti, LG ha iniziato a fornire ad Apple display OLED per il suddetto modello. Resta da capire in quale misura il partner andrà ad affiancare Samsung, che fino ad oggi è stato l’unico fornitore scelto dal colosso di Cupertino sotto questo punto di vista. A prescindere da risposte che avremo solo più avanti, la sensazione è che si tratti di una buona notizia a proposito della macchina produttiva.

Allo stato attuale, non è chiaro quando i modelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con display LG inizieranno a essere lanciati sul mercato da Apple, ma è decisamente poco probabile che i clienti possano notare una differenza tra i modelli con display LG e Samsung. La svolta dovrebbe aiutare la mela morsicata ad ottenere prezzi più convienti sui costi di produzione, vista la maggiore concorrenza, ma soprattutto farà in modo che tutto il processo produttivo possa essere accelerato una volta per tutte.

Vi faremo sapere nel momento in cui i numeri saranno più chiari, con relative tendenze su disponibilità e produzione degli iPhone 14 Pro.