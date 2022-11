Si chiama Volocopter, ed è il nuovo gioiello della mobilità urbana sostenibile. Questo veicolo innovativo, completamente elettrico, a partire dal 2024 inizierà a sorvolare la Capitale in occasione del Giubileo e della candidatura di Roma per Expo2030.

L’obiettivo è di collegare l’aeroporto di FIumicino con il centro della città in 20 minuti, evitando tutto il traffico che congestiona gli spostamenti urbani.

Si tratta di un mezzo di trasporto rivoluzionario, un elicottero silenzioso ed ecologico. Un gioiello di tecnica e innovazione, progettato da una start up tedesca.

Volocopter ha già sostenuto il primo giro di prova. Il test è andato a buon fine, senza problemi. Ha volato in uno spazio aereo riservato, dopo un decollo verticale, per 5 minuti fino a Fiumicino. Ha viaggiato a 40 metri di altezza toccando la velocità di 40 chilometri orari. Il volo è stato autorizzato da Enac, ente nazionale per l’aviazione civile, ed Enav, ente nazionale assistenza al volo.

L’obiettivo di questo nuovo elicottero elettrico è offrire servizio taxi a basso impatto ambientale nelle aree urbane ed essere in grado di trasportare i passeggeri sia nelle zone metropolitane trafficate che sorvolando specchi d’acqua.