Oramai sono chiare le coordinate del prossimo Black Friday Amazon. In via ufficiale, lo store ha fatto sapere quando partiranno le offerte promozionali ed in realtà anche quando finiranno. Ancora, un’assoluta novità di questo 2022 sarà un evento live a Milano particolarmente pensato per i regali di Natale.

Il via alle promozioni

Per quanto riguarda il via alle offerte del Black Friday Amazon, queste partiranno l giorno 18 novembre e dunque una settimana prima del fatidico venerdì nero del 25 novembre. Possiamo immaginare che gli sconti saranno in misura minore nei primi giorni del periodo indicato, per poi moltiplicarsi e farsi sempre più interessanti in un secondo momento.

Deve essere anche chiaro che tutte le promozioni non termineranno allo scadere della mezzanotte del 25 novembre. Era prevedibile ma è pur sempre opportuno sottolineare che gli sconti poi continueranno fino al giorno 28 novembre, data dedicata per il Cyber Monday, altra ricorrenza di shopping pre-natalizio programmata poi soprattutto per i prodotti di elettronica.

Anche un appuntamento live

Il Black Friday Amazon non si svolgerà soltanto online con le offerte presenti sulle pagine del noto store. In effetti, sono stati pianificati diversi eventi live, a partire da martedì 22 novembre, presso La Rimessa dei Fiori di Milano, nel cuore di Brera a Milano. L’iniziativa si chiama Black Friday Gallery, ossia uno spazio pop-up aperto per quattro giorni nel quale i visitatori saranno accompagnati in un percorso dedicato alla creatività e alla celebrazione del made in Italy. Naturalmente, non mancheranno le occasioni di acquisto per prodotti originali e di qualità, pure a prezzi scontati per la speciale occasione. Chi abita a Milano e dintorni potrebbe approfittarne e magari trovare a portata di mano delle occasioni ancora più interessanti rispetto all’online. Per l’entrata nello spazio espositivo non serve alcuna prenotazione o biglietto.

