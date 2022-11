Novità importanti in arrivo per The Good Doctor 6 a pochi giorni dal debutto negli Usa. La serie tv che ha conquistato il mondo grazie all’interpretazione magistrale di Freddie Highmore, ha già promosso un nuovo arrivato a regular, ma di chi si tratta? Stiamo parlando del giovane Brandon Larracuente che nella serie sta vestendo i panni del dottor Danny Perez, promosso a personaggio regolare di questa stagione a pochi giorni dalla messa in onda del centesimo episodio della serie previsto per lunedì 14 novembre.

Questo significa che almeno uno degli stagisti del primo anno di St. Bonaventura metterà radici a San Jose visto che Savannah Welch, che interpreta la collega del primo anno Danica Powell, rimane ancora in bilico, toccherà prima o poi anche a lei essere promossa? Arrivato per la prima volta nell’episodio del10 ottobre di The Good Doctor 6, il dr Perez è stato descritto come “sorprendentemente bello con un fascino naturale e facile… Ma il sorriso smagliante di Perez nasconde un passato doloroso, inclusa una lotta durata anni contro la dipendenza da oppioidi. Ora pulito da cinque anni, il suo viaggio di recupero spesso lo rende un medico migliore e più compassionevole… complicando anche la sua vita a St. Bonaventura, professionalmente e personalmente”.

Nel centesimo episodio della serie, dal titolo “Hot and Bothered“, un’ondata di caldo colpisce San Jose e i Drs. Shaun Murphy e Powell “sono in disaccordo quando si tratta dell’intervento chirurgico sul loro paziente. Questo mette alla prova la pazienza di Shaun e la sua volontà di scendere a compromessi. Nel frattempo, quando l’ospedale perde energia, Lea e il dottor Glassman sono costretti a trovare una soluzione rapida o rischiano uno spegnimento totale che potrebbe mettere a rischio la vita dei pazienti”.

Ecco il promo del nuovo episodio:

Momenti di alta tensione, quindi, nei nuovi episodi del medical drama che tornerà in Italia il prossimo gennaio, salvo cambiamenti. La Rai ha annunciato che la serie sarà in onda da gennaio ma ancora tutto può cambiare come spesso accade.