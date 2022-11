Il colosso di Seul potrebbe presto rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 13 per il Samsung Galaxy Z Fold 3. Sebbene la sequenza temporale di rilascio della One UI 5.0 indichi che il pieghevole riceverà l’aggiornamento a dicembre, la società sudcoreana ha rilasciato il quinto aggiornamento beta della One UI 5.0, il che significa che l’aggiornamento stabile potrebbe essere rilasciato in un paio di settimane.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il quinto aggiornamento beta della One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Z Fold 3 viene fornito con la versione del firmware che termina ZVK3. L’upgrade è stato rilasciato in India con la patch di sicurezza di novembre 2022. Il nuovo aggiornamento risolve principalmente i bug introdotti con le versioni precedenti dell’aggiornamento One UI 5.0. Il produttore asiatico di solito rilascia cinque aggiornamenti beta prima di lanciare quello stabile, quindi prevediamo che l’aggiornamento definitivo della One UI 5.0 sarà rilasciato entro la fine di questo mese.

Secondo il registro delle modifiche dell’aggiornamento, il problema di lampeggiamento dello schermo durante l’utilizzo del telefono in condizioni di scarsa illuminazione ambientale è stato risolto, esattamente come quelli relativi all’espansione del widget musicale nella schermata di blocco durante l’utilizzo di Good Lock. Alcune persone hanno dovuto affrontare arresti anomali dell’interfaccia utente del sistema, disturbo che adesso sembra essere stato anch’esso risolto, proprio come nel caso dei problemi di perdita di memoria durante l’utilizzo della modalità Pro dell’app Fotocamera. Se avete registrato il vostro Samsung Galaxy Z Fold 3 nel programma One UI 5.0 Beta, ora potete installare l’ultima beta andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com