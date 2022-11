Il rilascio di una nuova beta da parte di Apple fa sempre rumore, in quanto le novità sono sempre dietro l’angolo e l’aggiornamento iOS 16.2 certo non rappresenta un’eccezione sotto questo punto di vista. Dopo aver avanzato delle ipotesi in merito alla data di uscita del pacchetto software, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema, oggi 9 novembre bisogna concentrarsi sulle migliorie venute a galla tramite la beta 2. In quale direzione sta andando la mela morsicata in termini di sviluppo software? Proviamo a capirlo insieme, a qualche ora di distanza dalla distribuzione.

Registrate le prime novità sicure con l’aggiornamento iOS 16.2 beta 2 per iPhone compatibili

Allo stato attuale, quali sono le prime novità sicure con l’aggiornamento iOS 16.2 beta 2 per i vari iPhone compatibili? Secondo le informazioni raccolte, Apple pare aver risolto finalmente un fastidioso bug che non permetteva di uscire dalla fotocamera della schermata di blocco con uno swipe. Nonostante fosse previsto dai comandi, il gesto caratterizzato dallo scorrimento riusultava del tutto inefficace, mentre ora è stato riattivato. L’unica opzione per il pubblico era bloccare l’iPhone per uscire dall’interfaccia della Fotocamera.

Ancora, la seconda beta aggiunge un widget Farmaci, dopo che la prima del nuovo aggiornamento iOS 16.2 si era focalizzata sul widget sonno. Basta questo per incuriosirsi non poco in vista della terza beta. L’opzione consente di sapere quando è necessario assumere un farmaco. In aggiunta, secondo i primi riscontri ottenuti da coloro che hanno testato la beta, il widget ci avviserà quando i farmaci sono registrati, oppire se non abbiamo più farmaci per la giornata.

Staremo a vedere quale sarà il ritmo di Apple coi rilasci delle beta per il suo aggiornamento iOS 16.2, ma le premesse sono molto interessanti stando a quanto abbiamo raccolto in questi giorni.