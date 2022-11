Ecco anche l’Oppo A58 5G, appena diventato ufficiale: il device include uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refres rate a 60/90Hz, oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2.2GHz) e GPU Mali-G57 MC2 a 950MHz, con 6/8GB di RAM LPDDR4x (+5GB virtuali) e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 2.2 (espandibile tramite microSD).

Il device monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). L’Oppo A58 5G presenta le connettività DualSIM 5G, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS e jack per le cuffie da 3.5mm. Non mancano il lettore di impronte digitali laterali (riconoscimento del viso in 2D), la certificazione IP54 contro acqua e polvere e l’audio stereofonico. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVooc a 33W. Il sistema operativo di riferimento è ColorOS 12.1 con Android 12. Le dimensioni generali ammontano a 163,8 x 75 x 7,99mm, distribuite in un peso di 188gr. Le colorazioni in cui il device verrà reso disponibile sono Starry Black, Breeze Purple e Tranquil Sea Blue.

L’Oppo A58 5G potrà presto essere acquistato in Cina al prezzo di 1699 Yuan (pari a circa 230 euro) per quanto riguarda la configurazione 8GB di RAM e 256GB di storage interno (al momento l’unica disponibile). Non sappiamo nulla per quanto riguarda l’eventuale disponibilità europea, anche se speriamo arriverà. Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

