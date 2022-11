Lusi il Lupo è un bassista di levatura internazionale che ogni volta mi stupisce per la qualità dei suoi brani e per gli ospiti che lo accompagnano. Nell’ultimo suo album “Combination” nel brano “My head” ci sono Jennifer Batten (la storica chitarrista dalla enorme chioma bionda che suonava con Michael Jackson), Greg Bissonette alla batteria e il fido compagno Valter Vincenti alla chitarra. In “Nessuno è perfetto” ci sono Brusco che fa il rap e Matt Laug (batterista anche con Vasco Rossi).

Mi sono collegato con Lusi il Lupo durante la mia diretta We Have a Dream del martedì sera per farmi raccontare come riesce ad avere sempre ospiti internazionali così importanti e vedere i due video citati sopra.

Ed ecco la sua bio recente:

Lusi nasce ad Avezzano (AQ) il 30 dicembre 1986.

Il suo percorso di formazione si svolge prevalentemente presso la Music Accademy Europe di Bologna seguendo prima il corso triennale di diploma accademico e successivamente il corso triennale di Laurea presso la Rock School di Londra diplomandosi con con il massimo dei voti.

La sua strada professionale intreccia insegnamento numerosi eventi musicali e sessioni in studio, effettuati con più situazioni e band.

Sono usciti da poco (Aprile e Luglio 2022) due articoli su BASS PLAYER MAGAZINE in cui si parla nel primo (Aprile 2022 – US) del nuovo singolo BRAIN che vede alla batteria GREGG BISSONETTE alla chitarra CARL VERHEYEN e VALTER VINCENTI.

Nella seconda intervista (Luglio 2022 -UK) a cura di JOEL MCIVER in cui si parlava dell’approccio allo strumento e della strumentazione usata in studio e dal vivo.

Esce il nuovo singolo MY HEAD in collaborazione con JENNIFER BATTEN , GREGG BISSONETTE e VALTER VINCENTI, singolo presentato il 1 LUGLIO 2022 durante il festival VISIONI IN MUSICA 2022 in apertura del concerto di P.Gilbert.

Inoltre ha prodotto insieme ad HORNET PLUGINS un Vst ( L3012 ) dedicato all’utilizzo del basso sviluppato dallo stesso LUSI insieme all’azienda.

Produce ancora altri due brani, che sono:

GUEST IN PEACE che vede la partecipazione di DAVE WECKL e FABRIZIO BOSSO e NESSUNO è PERFETTO, che vede la speciale partecipazione di MATT LAUG alla Batteria e BRUSCO nella parte cantata.

Il singolo ONCE UPON A TIME vede partecipare come musicista e co-produttore del brano DAVE WECKL.

Il suo secondo Ep intitolato LUNA CI VEDIAMO DOMANI esce il 7 aprile 2020 che contiene all’interno grandi collaborazioni con nomi del calibro di JAMES SENESE, FABRIZIO BOSSO, GATTO PANCERI, LELE MELOTTI, MASSIMO MANZI.

Il suo primo Album da solista invece è SEVEN, disco che si può trovare in tutti i digital Store .

Il video del primo Singolo è Seven che su you tube ha raccolto più di 60.000 visualizzazioni.

Ha registrato il suo basso sul disco THE ROCKERS del cantante ALBOROSIE la canzone A PIEDI SCALZI con il featuring di GIULIANO SANGIORGI , FIRE IN THE DARK con la voce di ELISA e CES’T LA VIE feat APRES LA CLASSE.

Sono anche usciti i singoli di TONINO CAROTONE – L’AMORE NON PAGA e VITA CLANDESTINA , dove ha avuto il piacere di incidere Contrabbasso e Basso Elettrico.

Esce a maggio del 2020 il singolo di Lusi – IF YOU WANT che vede la collaborazione alla batteria di POOGIE BELL storico batterista di M.M.

Registra il primo disco di GIUSEPPE ANASTASI “Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo” vincitore del PREMIO TENCO 2018 come Migliore Opera Prima, e il secondo album appena uscito “Schopenhauer E Altre Storie”.

Fa parte dell’etichetta One More Dub dove collabora a tutto tondo con il chitarrista e direttore artistico Valter Vincenti.

Collabora con i marchi Proamp per quanto riguarda l’amplificazione e la Liuteria Cesarini per i Bassi e di recente è entrato a far parte della famiglia Magrabò per le sue tracolle.

Ha inciso Journey e Core, dischi di Marcello Balena, nel quale sono presenti grandi musicisti del panorama italiano.

Altre sue opere musicali, eseguite prevalentemente collaborando con band sono ‘Difendimi da me’ e ‘Sorridere all’inferno’ con il gruppo Assenza e ‘Four freedom’ con la formazione Vinson Johnson quartet. Nel 2021 nasce la collaborazione con Maninalto! con cui pubblica subito il brano “Guest in Peace” che vede la partecipazione di Dave Weckl, Fabrizio Bosso e Valter Vincenti.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com