Per il Samsung Galaxy S23 sembra proprio che si stia procedendo di buona lena per la perfetta organizzazione della macchina produttiva. In particolare, per il modulo della fotocamera principale, tutto farebbe pensare a molteplici collaborazioni con diversi fornitori hardware. Come a dire che l’intenzione sia quella di garantire il miglior risultato possibile per una componente così importante per un telefono.

Non è un mistero che il prossimo Galaxy S23 Ultra sarà dotato di quattro fotocamere posteriori, esattamente come nel caso del Samsung Galaxy S22 Ultra. Nella composizione del modulo, troverebbe posto un sensore principale da 200 MP, una unità ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP, il primo con zoom ottico 3x e l’altro con zoom 10x.

I sensori appena menzionati del Samsung Galaxy S23 non giungeranno dallo stesso fornitore. Secondo quanto trapelato fino a questo momento, Sunny Optical fornirà l’unità da 12 MP ultra-wide da 10 MP con zoom 10x per l’imminente ammiraglia di Samsung. Al contrario, il teleobiettivo zoom da 10 MP arriverà dal partner coreano Namuga.

Per quanto riguarda il pezzo forte del Samsung Galaxy S23, ossia il sensore primario da 200 MP arriverebbe da Electro-Mechanics. Per finire poi, Samsung potrà contare sul teleobiettivo da 10 MP con capacità di zoom 3x grazie al fornitore Parton e Mcnex. Non ci sarebbe nulla lasciato al caso, e ci mancherebbe, per il via alla catena di produzione del top di gamma assoluto del prossimo anno, insieme anche ai modelli Galaxy S22 Plus e standard. Il loro lancio dovrebbe concretizzarsi non più tardi dei primi giorni di febbraio. Oltre alla fotocamera che di certo sarà un fiore all’occhiello dell’esemplare Ultra appunto, decisivi passi in avanti dovrebbero essere compiuti per il processore di scena per tutti gli esemplari delle prossime ammigaglie: molto probabilmente, in effetti, in tutti i mercati sarà implementata la soluzione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in luogo dell’opzione Exynos.

