La stagione 2022 del Mondiale di Formula 1 è ormai giunta agli sgoccioli; mancano solo due gare per decretare ufficialmente concluso il campionato delle quattro ruote più spettacolari e avvincenti della storia. Lo scorso appuntamento il Circus si è disputato in Messico, dove ha visto trionfare Max Verstappen (su Red Bull), neo campione del mondo in carica, seguito sul podio dal rivale Lewis Hamilton (Mercedes) e dal team-mate Sergio Perez. Il penultimo gran premio stagionale farà tappa presso l’Autódromo José Carlos Pace, dove andrà in scena il Gran Premio del Brasile in programma dall’11 al 13 novembre. Detto ciò, A questo punto, come di consueto, vediamo insieme qual è il programma, i dettagli del tracciato e dove godersi lo spettacolo in diretta TV e streaming.

L’Autodromo José Carlos Pace è un circuito automobilistico di San Paolo del Brasile, conosciuto anche come circuito di Interlagos. Fu inaugurato nel 1940, misura 4,309 km e si snoda in 15 curve totali. Ad oggi ospita due categorie del Motorsport: Formula 1 e Campionato del Mondo Endurance FIA. Su questa pista, il tempo record assoluto (ottenuto in una gara di F1) è stato registrato nel 2018 da Valtteri Bottas a bordo della Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ fermando il cronometro su 1’10”540.

Il Gran Premio del Brasile 2022 inizierà venerdì 11 novembre con le Prove Libere 1 alle ore 16.30 (orario italiano), successivamente toccherà alle Qualifiche alle ore 20.00, mentre sabato 12 novembre toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 16.30 ed alla Sprint Race alle ore 20.30. La gara, invece, si terrà domenica 13 novembre alle ore 19.00. Il GP dell’José Carlos Pace sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà sabato in differita le qualifiche, alle ore 19.45 e la sprint race alle ore 21.30, mentre la gara domenica alle ore 21.30.

