Sappiamo tutti che le creme spalmabili sono golose, ottime quando si parla di aggiungerle come farcitura ad un dolce, oltre che su di una semplice fetta di pane. Ma le creme spalmabili non sono solo peccati di gola, proprio perché le più comuni sono realizzate partendo da frutta secca tostata come nocciole, mandorle e pistacchi possono essere delle valide alleate per chi pratica regolarmente sport e segue una sana e corretta alimentazione.

Come noto la frutta secca ha moltissime proprietà e la frutta a guscio, se consumata con moderazione, rappresenta uno snack perfetto per recuperare in fretta le energie senza appesantirsi troppo rischiando di rovinarsi i pasti principali. La frutta secca come pistacchi, nocciole, mandorle, noci e arachidi è ricca di grassi buoni, fibre, vitamine e minerali; ha altresì un buon apporto calorico e ne bastano pochi grammi per assumere una quota di energia significativa.

Proprio per tutte queste ragioni le creme spalmabili realizzate con delle buone percentuali di frutta secca (possibilmente senza olio di palma, conservanti e zuccheri aggiunti), se consumate nelle giuste dosi sono ottime per gli sportivi.

Il momento ideale per il loro consumo, visto che perlopiù sono prodotti leggermente dolci, è durante la colazione o comunque nella prima parte della giornata. Esistono però alcune versioni che possono essere applicate anche a piatti e preparazioni salate.

Vediamo quindi quali sono le creme spalmabili più comuni che possono essere consumate anche dagli sportivi.

Crema di sesamo

Conosciuta anche come tahina, la crema di sesamo può essere usata sia in versione dolce (se associata a del miele) oppure in versione salata per arricchire pasta, carne o pesce. La crema spalmabile di sesamo è ricca di vitamina E, B, sali minerali come magnesio, potassio, fosforo, silicio e zinco. Contiene inoltre due elementi (la sesamina e la sesamolina) che contribuiscono a regolare i livelli di colesterolo.

Crema di mandorla

Oltre al suo utilizzo nella versione dolce, la crema di mandorla può essere usata per condire del pollo insieme ad un po’ di limone. Contribuisce al fabbisogno di Omega 3 e acidi grassi essenziali (importantissimi per chi pratica sport) e agisce anche come antinfiammatorio naturale.

Crema di arachidi

Leggermente differente dal burro di arachidi commerciale poiché quest’ultimo generalmente contiene grassi saturi e zuccheri raffinati aggiunti, la crema di arachidi è ricca di proteine vegetali, contiene vitamina E, B e sali minerali come ferro, potassio e fosforo. Dato l’alto tenore calorico è meglio consumarla al mattino o subito prima di un’attività sportiva.

Crema di nocciola

Sicuramente la regina delle creme spalmabili e la più diffusa, la crema alla nocciola richiama subito il gianduia e preparazioni dolci. Buona per essere consumata durante tutto l’arco della giornata è ricca di acido oleico, acidi grassi vegetali per un corretto funzionamento del fegato e del sistema nervoso, contrasta la formazione del colesterolo “cattivo” ed in generale aiuta a prevenire malattie cardiovascolari.

Crema di pistacchio

Fra tutta la frutta secca forse il pistacchio è il migliore per chi fa sport. Esso è infatti meno calorico, è ricco di proteine che insieme alle fibre aiutano a ridurre il senso di sazietà e ad abbassare l’indice glicemico. Per questi motivi la crema al pistacchio, ormai acquistabile tranquillamente online (deanocciola.bio), è sicuramente ottima per gli sportivi essendo ricca di sali minerali, vitamina B e antiossidanti.

Le creme che abbiamo citato fin qui sono comunque facilmente reperibili in vari negozi e supermercati. Ovviamente cercate di prediligere quelle con alte percentuali di frutta secca, leggete bene l’etichetta e state alla larga da prodotti con troppi ingredienti.

Detto questo esiste tutta una serie di creme spalmabili dedicate esclusivamente agli sportivi. Potete riconoscere questi prodotti perché solitamente sull’etichetta viene riportata la dicitura “crema proteica”. Diciamo che sono ovviamente prodotti pensati per diete specifiche in cui sono quasi totalmente assenti zuccheri e non ci sono (o sono comunque davvero ridotti al minimo) i grassi. Generalmente più difficili da reperire (solitamente da negozi o siti web specializzati in alimentazione sportiva), le creme spalmabili proteiche possono essere consumate più spesso durante l’arco della giornata ma comunque sempre senza esagerare.

