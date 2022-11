I concerti di Fabri Fibra nel 2022 non si fermano. Si è da poco concluso il Caos Live Festival con l’ultima data a Brescia il 22 ottobre, ma il rapper di Senigalli ha già annunciato il suo ritorno sul palco per la stagione invernale. Nell’ultima ora Fabri Fibra ha pubblicato il calendario dello Showcase Club Tour.

I concerti di Fabri Fibra nel 2022 nei club

La nuova stagione dei concerti di Fabri Fibra nel 2022 partirà da Castellaneta (TA) e si concluderà a Sestola (MO). Ecco il calendario completo.

19.11 Cromie – Castellaneta (TA)

25.11 Hangar – Foligno (PG)

02.12 Fabrik – Agrigento

03.12 Paladianflex – Atena Lucana (SA)

07.12 Opera Music Forum – Cagliari

10.12 Industrie Musicali – Maglie (LE)

17.12 Paradiso – Brescia

29.12 Cim1 Music Festival – Sestola (MO)

Il 2022 di Fabri Fibra

Il 2022 di Fabri Fibra ha segnato il ritorno in studio con un nuovo album di inediti. Caos è uscito nel marzo 2022 con 17 tracce in cui non mancano le bombe radiofoniche – Propaganda e la title-track – e gli ospiti eccellenti come Colapesce e Dimartino (Propaganda), Lazza e Madame (Caos), Neffa (Sulla Giostra), Guè Pequeno e Salmo (Cocaine) ma anche Francesca Michielin (Liberi) e Marracash (Noia).

Oltre al ritorno sul palco, Fabri Fibra ha avuto altre grandi soddisfazioni. Tra queste c’è il duetto con Neffa e Deda in Universo, un singolo estemporaneo rispetto a Caos ma con il quale ha avuto l’opportunità di collaborare con uno dei cuori pulsanti dell’hip hop italiano. Deda e Neffa, infatti, facevano parte dei Sangue Misto, formazione hip hop che negli anni ’90 è riuscita a dare una severa lezione di rap con un solo disco S&M, uscito nel 1994.

I concerti di Fabri Fibra riprendono quindi il 19 novembre e non mancheranno certamente le sorprese. I biglietti saranno presto disponibili.

