Negli ultimi giorni, una specifica catena social si è concentrata sui presunti Chupa Chups pericolosi per la presenza di un nuovo bastoncino di carta al posto di quello classico di plastica. Di qui l’allarme a non far consumare il prodotto dolciario ai bambini e di boicottare addirittura il brand. La questione va chiarita sotto un paio di aspetti, anche con l’ausilio di alcune indicazioni del Ministero della Salute pensate per evitare il rischio di soffocamento tra i più piccoli. Queste ultime, magari, non sono proprio note a tutti i genitori e tutori e per questo vanno certamente ribadite.

Il nuovo bastoncino di carta

La scelta del nuovo bastoncino di carta in luogo di quello di plastica, ha sicuramente senso se interpretato nell’ottica di altre direttive, quelle che puntano a ridurre l’utilizzo proprio della plastica in numerosi prodotti (basti pensare anche alla vendita di posate, piatti e cannucce di carta e compostabile). Nello specifico caso, molti consumatori lamentano il fatto però che si siano resi i Chupa Chups pericolosi oltremodo con questa scelta produttiva, visto che la caramella a pallina tenderebbe a distaccarsi più facilmente che in passato, creando potenzialmente problemi di soffocamento. Una cosa è certa, anche con il bastoncino di plastica, il rischio non era del tutto nullo e ora è tutto da verificare, magari con dati oggettivi alla mano, quanto il pericolo sia aumentato con i nuovi lotti in produzione.

La direttiva del Ministero della Salute

La questione dei Chupa Chups pericolosi più che mai con il bastoncino di carta resta dunque aperta ma è il caso di sottolineare quanto segue. Da sempre, il Ministero della Salute ha suggerito di non somministrare determinati alimenti ai più piccoli. In una specifica direttiva ufficiale, si fa riferimento a tutto quanto non dovrebbe essere alla portata dei bambini. In riferimento a caramelle gommose e dure (in cui rientrano anche i ben noti lecca lecca) sarebbe doveroso non permetterne il consumo fino ai 4 o 5 anni. Il rischio di soffocamento esiste a prescindere dal bastoncino in plastica o in carta dunque e sarebbe pure il caso di non lasciare mai da soli proprio i più piccoli con dolciumi di questa tipologia.

