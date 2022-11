Arriva The Crown 5 su Netflix, la penultima stagione della serie storica inglese che racconta la royal family britannica. Tutti gli episodi sono disponibili dal 9 novembre sulla piattaforma di streaming.

Nei nuovi episodi dell’iconica serie, la Regina Elisabetta II, interpretata in questa stagione da Imelda Staunton, si avvicina a celebrare il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Il Principe Carlo fa pressioni su sua madre per permettergli di divorziare da Diana, ma la tensione è destinata a salire ulteriormente, quando entra in scena Mohamed Al Fayed. Spinto dal suo desiderio di accettazione da parte dell’ordine più alto, sfrutta la ricchezza e il potere che si è fatto da sé per cercare di ottenere per sé e suo figlio Dodi un posto al tavolo reale.

La quinta stagione è stata anticipata da diverse critiche. Judi Dench aveva pubblicamente accusato The Crown di sensazionalismo. Critiche feroci anche da parte di John Major, ex primo ministro britannico, che ha definito lo show una “una serie di sciocchezze” in relazione alla scena romanzata della quinta stagione in cui il Principe di Galles propone a Major un piano per far abdicare la madre di Carlo, la Regina Elisabetta II. Critiche alle quali il cast della quinta stagione ha subito replicato, affermando che: “Tutti sanno si tratta di fiction, la guardano da quattro stagioni.”

The Crown è creata e scritta da Peter Morgan. I produttori esecutivi sono Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs.

Nel cast e personaggi di The Crown 5 su Netflix: Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II; Jonathan Pryce è il Principe Filippo; Lesley Manville è la Principessa Margaret; Dominic West è il Principe Carlo; Elizabeth Debicki è la Principessa Diana; Claudia Harrison è la Principessa Anna; e Olivia Williams è Camilla Parker Bowles. Inoltre: Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

Continua a leggere su optimagazine.com.