Super prezzo su Amazon per l’iPhone 13 ricondizionato colore Mezzanotte e con una memoria interna da 128GB. Un dispositivo che può far gola a tantissimi utenti proprio per l’offerta presentata quest’oggi da Amazon e non è un caso che le scorte a disposizione siano davvero limitate. L’iPhone 13 è un top di gamma di altissima qualità e nonostante l’arrivo sul mercato del modello 14 può essere ancora protagonista, visto proprio come il suo costo sia in leggero calo.

Inizia a calare anche il prezzo degli iPhone 13 ricondizionati su Amazon oggi: la situazione aggiornata

Riscontri anche oggi, dunque, dopo quelli dei giorni scorsi in ottica Black Friday. Per portare a termine però un ottimo affare, ecco che puntare sul modello ricondizionato potrebbe essere la soluzione migliore. Affidandosi ai rigenerati di stampo Apple si può risparmiare un bel po’ ed avere allo stesso tempo tra le mani un prodotto di elevata fattura e perfettamente funzionante. Andando più nello specifico, questo iPhone 13 ricondizionato Mezzanotte da 128GB di memoria interna è stato semplicemente sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Semplicemente è emerso con qualche difetto dal processo produttivo ed Apple prontamente lo ha risolto. Il suo prezzo però, proprio per questo, non potrà mai essere come quello originale ed ecco che quindi l’affare risulta essere dietro l’angolo. L’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 ricondizionato Mezzanotte da 128GB fa leva su 774,90 euro, un prezzo super scontato che potrebbe far gola a molti utenti, visto il modello di iPhone in questione. Ricordiamo come la disponibilità sia immediata, ma attualmente le scorte sono davvero minime, chi quindi ha intenzione di avere tra le mani questo dispositivo deve affrettare i tempi d’acquisto.

Non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione e nel giro di qualche giorno tale top di gamma arriverà nelle vostre case. Ricordiamo come si stia parlando di un iPhone avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici con un super comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.