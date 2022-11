Il famoso brand Amazfit, che è di proprietà di Zepp, ha presentato in India il suo nuovo Amazfit Pop 2, modello di fascia bassa dell’azienda dotato di chiamate vocali tramite Bluetooth, di un microfono e di un grande display AMOLED da 1,78 pollici dotato di risoluzione HD+, anche se il prezzo e la disponibilità devono ancora essere rivelati. Questo smartwatch economico è dotato di una cassa di forma quadrata che ricorda più l’Apple Watch 8 rispetto al GTS 4 di Amazfit. L’Amazfit Pop 2 sfoggia lati in metallo più arrotondati e, invece di avere una corona digitale, l’orologio presenta un solo pulsante in acciaio inossidabile. Seppur il produttore non abbia rivelato tutte le specifiche di questo modello, possiamo confermare che vanterà una resistenza all’acqua IP68.

Amazfit, inoltre, afferma che gli utenti hanno a disposizione più di 150 quadranti tra cui scegliere; sono disponibili oltre 100 modalità sportive abbinate a funzioni per la salute come la frequenza cardiaca continua e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Purtroppo, però, non ci sarà la presenza di un sensore GPS integrato a bordo del dispositivo indossabile. L’azienda cinese Zepp Health sottolinea anche che il nuovo Amazfit Pop 2 supporta le chiamate vocali Bluetooth, oltre all’assistenza vocale, e l’integrazione con lo smartphone include notifiche di base e controllo della musica. La durata della batteria del dispositivo è stimata per durare fino a 10 giorni con un uso moderato.

Per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita, l’Amazfit Pop 2 ha due opzioni di colore con vari cinturini da abbinare: Nero e Oro (quest’ultimo con un cinturino rosa). Relativamente al costo, ora come ora, il produttore ancora non lo ha rivelato ed il dispositivo è elencato come ‘in arrivo’ sul sito Web indiano. Dobbiamo solamente attendere e scoprire se questo sarà lanciato anche a livello globale, compresi gli Stati Uniti e l’Europa. Insomma, non ci resta che restare aggiornati per ulteriori dettagli in merito.

