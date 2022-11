Nonostante sia in distribuzione su specifici device Samsung Galaxy da alcuni giorni a questa parte, solo questo martedì possiamo considerare ufficiale il bollettino relativo all’aggiornamento di novembre sfornato dal produttore coreano. Insomma, arrivati a questo punto è molto importante concentrarsi su quello che avverrà nel corso delle prossime settimane per tutti coloro che si ritrovano con un modello compatibile, acquistato qui in Italia. Come sempre, non ci sono ragioni specifiche per non procedere con la sua installazione.

Almeno tre problemi critici per Samsung Galaxy archiviati con l’aggiornamento di novembre

Insomma, al di là di alcuni rilasci scattati nelle ultime ore, come quelli che abbiamo preso in esame questa mattina sul nostro magazine, è importante concentrarsi anche su questioni più generiche. Provando ad inquadrare meglio la situazione che si è venuta a creare su scala globale, sembra che il nuovo aggiornamento abbia raggiunto alcuni smartphone di fascia alta e che, tra questi, ci siano i vari Samsung Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4. Insomma, stavolta il bollettino è arrivato in ritardo rispetto alla normale tabella di marcia del produttore.

Stando a quanto riportato in mattinata da SamMobile, pare che l’aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy abbia il compito di risolvere in modo definitivo 46 vulnerabilità di sicurezza. In particolare, tre problemi tra quelli che abbiamo appena citato sono critici, mentre 32 sono contrassegnati come priorità alta. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per portare a termine l’installazione del pacchetto software, appena disponibile per il proprio modello.

Alcune questioni di sicurezza archiviate per i Samsung Galaxy coinvolgono le informazioni proxy, la configurazione delle impostazioni EDM e le informazioni sul dispositivo. Tuttavia, il quadro sarà più chiaro solo tra un paio di settimane, con la diffusione su larga scala del pacchetto software.