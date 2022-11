Sarà in radio da venerdì 11 novembre il nuovo singolo di Tiziano Ferro, La Prima Festa Del Papà. Nello stesso giorno sarà disponibile il nuovo album, Il Mondo è Nostro, un disco profondo e riflessivo in cui l’artista parla anche della nuova fase della sua vita: la paternità.

Con suo marito Victor è papà di Margherita e Andres e proprio a loro dedica due canzoni, una a testa, da bravo papà che agisce in modo equo e senza disparità. Poi c’è una canzone ha il sapore di non spartiacque: è La Prima Festa Del Papà, il nuovo singolo in radio l’11 novembre. Una canzone onesta e complessa che racconta le sensazioni legate all’essere padre, ed aver festeggiato la prima festa del papà nel 2022. Una canzone che nasce dall’aver realizzato di essere entrato in una nuova fase della propria vita, di aver esaudito un desiderio che sembrava irrealizzabile fino a qualche anno fa.

“Questa canzone parla della gratitudine che ho provato quando ho ricevuto il privilegio di poter vivere un sogno. Anche solo il sogno, la fantasia. Prima di allora – quando ero molto più giovane – il mondo mi aveva sempre raccontato che “quel sogno” non poteva neanche essere contemplabile”, racconta Tiziano Ferro.

La Prima Festa Del Papà prende vita da un messaggio, quello di suo padre, che nel giorno della festa del papà gli ha formalmente passato il “testimone”. E fino a quel momento, forse, Tiziano non aveva ancora realizzato di essere diventato davvero – e finalmente – papà a sua volta.

Tiziano Ferro, Massimiliano Pelan, Francesco Gramegna, Fabio De Martino

Io cambio anima tu cambi sorriso

Da un mese all’altro senza troppo preavviso

Siamo diventati… definitivamente nostri

Provo a nasconderti da questo dolore

Ma io non sono Dio son solo tuo padre

E mi fa strano anche dirlo

E a te fa strano vedermi piangere

Io che non ho mai capito niente

Neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è

come me…

Poi arrivò un messaggio, era mio padre

Che mi diceva la storia prosegue, il

testimone è tuo…

Splendi amore grande

E fai che resti arte la tua vita

E illumina anche me

Me Me

Che tutto il resto è solo una valigia

Di ricordi e di

pensieri

Gettala nel mare

Tra tutte le altre guerre

Che questo non è amore È

È la rivoluzione

E la guardo da qua

La mia prima festa del papà

Io che mi vedo sempre poco importante

Però si può sognare anche da grande

E vivere per voi… Non sarà certo così difficile

Io che non ho mai capito niente

Neanche vi sognavo

Perché mi negavo un amore così

Come in quel messaggio di mio padre

Che diceva: “Il tempo corre, fermalo CON loro poi si

Vedrà

E tanti auguri da papà…a papà!”.

Splendi amore grande

E fai che resti arte la tua vita

E illumina anche me Me Me

Che tutto il resto è solo una valigia

Di ricordi e di pensieri

Gettala nel mare

Tra tutte le altre guerre

Che questo non è amore

È

È la rivoluzione e la guardo da qua

Chi ha vissuto coi sogni da parte

Chi lo nega ma è morto ad arte

In questa città da tre sillabe sole

Che composero le mie parole

Da bambino le ho tutte imparate

E da grande poi le ho pure inventate

Figli miei sono nato in un mondo

Che distrusse quel sogno a metà

Ma i miracoli non puoi fermarli

Come la mia prima festa del papà

Tu splendi vita mia

Che tutto il resto è buio

E il mondo è fortunato

A poter dormire accanto a te

Ad averti qua

E anche io perché oggi rimarrà

Per sempre …la mia prima festa del papà