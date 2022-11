Purtroppo chi voleva ancora approfittare del bonus TV per acquistare un nuovo apparecchio televisivo o un decoder non può dare altro che apprendere la notizia del temine dei fondi per l’incentivo in questa prima parte di novembre. Per quanto il contributo potesse essere richiesto ancora fino al prossimo 31 dicembre, non c’è più alcuna copertura da parte del Governo, almeno per il momento. Le cose potrebbero anche cambiare ma non prima di un determinato lasso di tempo.

Per il bonus TV, in un primissimo momento, il Governo aveva stabilito uno stanziamento pari a 250 milioni di euro. La natura esigua del fondo era subito venuta a galla per la forte domanda degli italiani interessati proprio all’acquisto di un apparecchio televisivo di ultima generazione o un decoder. Di qui la scelta di aumentare il fondo fino a ben 315 milioni di euro. Ora questa somma è terminata anch’essa e chi ha tergiversato sulla scelta di nuovo hardware rimarrà per forza a bocca asciutta.

Visto che i fondi per il bonus TV sono momentaneamente terminati, c’è da sperare che il Governo provveda ad un nuovo stanziamento. Ci sarebbe la volontà di impiegare ulteriori 100 milioni per la misura ma questi rientreranno nella nuova legge di bilancio, non approvata prima di dicembre. Come naturale conseguenza, si dovrebbe poter tornare a fruire dell’aiuto intorno a gennaio 2023. A dire la verità. questo termine rischia di essere troppo posticipato per i più. Non va dimenticato che il prossimo 20 dicembre ci sarà lo spegnimento definitivo della codifica Mpeg-2 per le trasmissioni televisive a favore di quella Mpeg-4. Da quel momento in poi, chi possiede un apparecchio antecedente al 2018 e comunque che non supporta il nuovo digitale terrestre, non potrà usufruire dei contenuti e spinto dalla necessità, potrebbe anche decidere di acquistare un nuovo apparecchio senza beneficiare di alcuno sconto.

