Ci sono diversi utenti che in questo periodo si chiedono quando inizia il Black Friday 2022 all’interno di diversi store. Uno dei più popolari qui in Italia è senza ombra di dubbio Zalando. Inomma, concentrarsi solo su Amazon, al netto delle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, sarebbe un grosso errore che non possiamo permetterci. Proviamo a fare il punto della situazione, perché se da un lato c’è sempre un giorno da cerchiare in rosso sul calendario, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che queste settimane saranno già caratterizzate da diverse proposte interessanti per il pubblico.

Capiamo quando inizia il Black Friday 2022 di Zalando: dallo store i primi annunci in merito

Provando a scendere in dettagli su quando inizia il Black Friday 2022 di Zalando, possiamo soffermarci fondamentalmente su due punti questo martedì. In prima istanza, la pagina con le promozioni dedicate all’evento è stata lanciata. Insomma, in un certo senso si potrebbe dire che la campagna sia già attiva all’interno dello store, fermo restando che le occasioni più succulenti arriveranno venerdì 25 novembre. Difficilmente ci saranno altri step propedeutici fino a quella data, a differenza di quanto dovrebbe avvenire con altri market che hanno annunciato una strategia differente in questo senso.

La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni, ma a prescindere da tutto sarà molto importante tenere gli occhi aperti, in quanto potrebbero venire a galla promozioni dello store da un momento all’altro in linea con le nostre esigenze, essendo stata lanciata la pagina in questione. Vi terremo aggiornati man mano che ci saranno mosse ufficiali del market, in attesa che inizi la settimana più importante verso fine mese qui in Italia.

Da oggi, quantomeno sappiamo quando inizia il Black Friday 2022 su Zalando, seguendo solo in parte l’esempio di altri store.