Vasco a Palermo nel 2023, in concerto allo Stadio Renzo Barbera. L’ultimo live del Blasco in città risale al 2005 e per il suo grande ritorno a Palermo usa scelto una struttura che ormai da anni non accoglieva più concerti. L’ultimo live musicale allo Stadio Barbera risale infatti al 1998.

La data di Vasco a Palermo nel 2023 viene anticipata da Palermo Today, entusiasta di poter confermare la presenza di Vasco Rossi in città nell’ambito del suo prossimo tour, una data fortemente voluta da Live Nation, organizzatore della tournée.

“La notizia – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – conferma l’impegno di questa Amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. E’ già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi. La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli. Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata”.

Per i biglietti bisognerà attendere l’annuncio ufficiale delle date del tour 2023, in programma – pare – per oggi.

