Bisogna avere una specifica età per Instagram ma anche per altri social network. La prima soglia per l’iscrizione è quella dei 13 anni per avere un proprio account ma è anche vero che i profili minorenni, prima del compimento dei fatidici 18 anni, hanno specifiche funzioni bloccate e sono dunque più tutelati. Non è un mistero che molti adolescenti scelgano di barare per sbloccare in toto la piattaforma ed è per questo motivo che Meta ha deciso di introdurre in tutto il mondo e anche in Italia un paio di step aggiuntivi di verifica.

Nel momento in cui si effettuerà il passaggio al profilo da maggiorenne, il social farà partire automaticamente la verifica della giusta età per Instagram attraverso un paio di passaggi. In prima battuta sarà richiesto il caricamento di un documento di riconoscimento valido. Poi si potrà anche effettuare una scansione del volto che, grazie all’IA, dovrà consentire di validare o meno la dichiarazione dell’utente. Quest’ultima misura è possibile tecnicamente grazie alla partnership tra Instagram e Yoti, azienda specializzata nella sicurezza biometrica. Certo, la misura desta qualche perplessità in merito all’acquisizione di dati sensibili ma Meta ha chiarito che non siamo al cospetto di un sistema di un vero e proprio riconoscimento facciale e nessuna informazione sarà salvata in remoto.

La verifica della giusta età per Instagram è uno strumento decisamente utile a tutela degli adolescenti. I profili minorenni vengono infatti etichettati come privati di default, non possono essere contattati da sconosciuti e non possono essere profilati dagli inserzionisti per messaggi pubblicitari in linea con preferenze e abitudini di consumo. Insomma, è il caso di accogliere la nuova misura di convalida come un’ulteriore strumento a disposizione dei più giovani per avere la giusta esperienza social, in linea con la loro età di certo più vulnerabile.

