Il colosso di Seul sembra aver davvero rovinato l’esperienza di utilizzo dei Samsung Galaxy Watch 4 con il recente aggiornamento del firmware numero R8xxXXU1GVI3. Come riportato da ‘SamMobile‘, innumerevoli rapporti online di utenti in diversi Paesi rivelano che l’aggiornamento del firmware può bloccare gli smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e renderli completamente inutilizzabili.

Più specificamente, gli utenti interessati affermano che una volta installato l’aggiornamento R8xxXXU1GVI3 e consentito ai Samsung Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 4 Classic di spegnersi, non è stato più possibile riaccenderli. Quindi, per la precisione, lo smartwatch non si blocca da solo una volta applicato l’aggiornamento del firmware, ma non è in grado di riavviarsi se raggiunge il punto di spegnimento. Sfortunatamente, dato questo comportamento, il problema non può essere risolto tramite un altro aggiornamento del firmware, a meno che non si riesca a mantenere acceso lo smartwatch fino al lancio del prossimo aggiornamento.

Non è chiaro se ciò accada a tutti i Samsung Galaxy Watch 4 una volta ricevuto l’aggiornamento GVI3, ma ci sono numerose lamentele in tutti i forum della community di Samsung in Corea del Sud. Se avete riscontrato anche voi questo problema sul vostro Samsung Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 4 Classic, vi consigliamo di contattare l’assistenza clienti Samsung, che potrebbe sostituire il dispositivo. Va da sé che se non avete aggiornato il wereable alla versione firmware GVI3, dovreste stare lontano dagli aggiornamenti fino a nuovo avviso. Alcuni utenti probabilmente sosterranno che si tratta di un piano elaborato ideato apposta dall’azienda asiatica per costringerli a passare al nuovo Samsung Galaxy Watch 5 e questo tipo di controversie non aiuterà l’immagine della società (anche se crediamo più che improbabile l’OEM abbia progettato tutto premeditatamente, sarebbe davvero il colmo).

Continua a leggere su optimagazine.com