Accantonata la straordinaria ed importantissima vittoria in rimonta al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’ostica Atalanta per 2-1, il Napoli di mister Luciano Spalletti è pronto a scendere di nuovo in campo per disputare la 14esima giornata di Serie A, ovvero la penultima partita prima della pausa per i Mondiali in Qatar. La capolista del campionato porta proprio i colori azzurri del cielo partenopeo, sul quale continua a respirare aria di gioia, entusiasmo e passione. Oggi pomeriggio, martedì 8 novembre, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, ci sarà il fischio d’inizio tra Napoli ed Empoli alle ore 18.30. Dal canto loro, anche i toscani allenati da mister Paolo Zanetti provengono da una buona vittoria di misura ottenuta al Castellani contro il Sassuolo grazie al gol di Baldanzi.

Nella passata stagione, i match tra Napoli ed Empoli hanno visto prevalere i toscani sia all’andata che al ritorno: con il punteggio di 0-1 al ‘Maradona’ e di 3-2 in rimonta al ‘Castellani’. Tuttavia, questa volta la storia è diversa: da un lato i partenopei non vogliono mollare la testa della classifica (a quota 35 punti) e proseguire con la scia di vittorie preziose, anche se di fronte si troveranno i toscani a caccia di punti preziosi per non cadere nella trappola della zona retrocessione. La partita tra il Napoli e l’Empoli sarà trasmessa in diretta TV ed esclusiva da DAZN e sarà visibile scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, ancora utilizzando console di gioco come XBox e PlayStation, oppure dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Un’ulteriore opzione riguarda l’utilizzo del TIMVISION Box. Inoltre, il primo match del pomeriggio sarà visibile anche in live streaming, per cui sarà opportuno scaricare l’app di DAZN su smartphone oppure tablet, o collegarsi direttamente al sito di DAZN tramite PC o notebook.

Di seguito ecco le probabili formazioni della partita tra Spalletti e Zanetti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Satriano.

